Millilerden kötü kapanış

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'na konuk oldu. Milliler sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

Faroe Adaları'na galibiyeti getiren goller 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Símun Edmundsson'dan geldi. Millilerin tek golü 89. dakikada Serdar Gürler'den geldi.

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantileyip B Ligi'ne yükselmişti.

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25/09/2022 23:45