Millilerden uluslararası başarı…

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16/11/2023

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Millilerden uluslararası başarı…


 Malta’da düzenlenen “IFBB Akdeniz Vücut Geliştirme ve Fitnes  Şampiyonası”na katılan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı, şampiyonlukla dönüyor.

Federasyon açıklamasına göre, Master Vücut Geliştirme kategorisinde Hüseyin Çokbilen ve Master Fizik kategorisinde Hasan Artam şampiyon oldular. Milli sporcular böylece “IFBB Akdeniz Şampiyonu” unvanını elde ettiler.

Açıklamaya göre, her iki kategoride de şampiyon olan sporcular performanslarıyla takdir topladı.

17 ülkenin sporcularının podyuma çıktığı IFBB Mediterranean Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda, Milli Takım kafilesinde bulunan Uluslararası Elite Pro hakem Ali Dahlameroğlu da hakem olarak görev yaptı.

16/11/2023 15:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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