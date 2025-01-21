Millilerimiz sahada!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı U12 Milli Takımımız, Mersin'de düzenlenen özel turnuvada ilk maçlarına bugün çıktı. Millilerimiz oynadığı her iki karşılaşmada da ortaya mükemmel bir mücadele koyarak beğeni topladı.

Dün adadan ayrılarak önce Adana'ya ardından Mersin'e giden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı U12 Milli Takımımız, turnuvadaki maçlarına başladı. TSİ 11:00'de ilk maçını Mersin Büyükşehir Belediyespor’a karşı oynayan millilerimiz, çok bir karşılaşma çıkarttı.

Ardından öğle yemeği için ikamet ettiği otele geçen milliler, biraz dinlendikten sonra ikinci maçına ise TSİ 16:00’da Bayburt karşısında çıktı. Bayburt ile oynadığı karşılaşmada da göz dolduran U12 Milli Takımımız, günü çift karşılaşmayla tamamladı.

Milliler, yarın (22 Ocak Çarşamba) Bayrampaşa ve Görele takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Maç sonu hatıra fotoğrafları çekildi

U12 Milli Takımımız, Mersin'de düzenlenen özel turnuvada boy gösterirken, karşılaşmaların dostça geçmesi de dikkat çekti. U12 Takımı oyuncularımız, oynadıkları maçlar sonrasında rakipleriyle hatıra fotoğrafı da çektirerek bu anlamlı anıyı ölümsüzleştirdi.