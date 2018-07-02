Milliyet Yazarı Eyüboğlu: Acun Medya ekibine KKTC'de gümrük engeli

Milliyet yazarı Eyüboğlu, köşe yazısında Acun Medya ekibinin kameralarının Ercan Havalimanı Gümrüğü’nden bir hayli uğraştan sonra geçtiğini, Survivor finalinde kullanılacak olan havai fişeklerin ise, gümrüğe takılınca finalde sadece konfeti patlatıldığını ifade etti.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında Acun Medya ekibinin Ercan Havalimanı Gümrüğü’nden geçerken sıkıntı yaşadıklarını iddia etti.

Eyüboğlu, ekibin kameralarının bir hayli uğraştan sonra gümrükten geçtiğini, Survivor finalinde kullanılacak olan havai fişeklerin ise, gümrüğe takılınca finalde sadece konfeti patlatıldığını ifade etti.

Yazar Eyüboğlu’nun yazısı şu şekilde: “Survivor 2018"in finaline birkaç saat kala yarışmanın üç yıldır yapıldığı Nuh’un Gemisi’nde bir grupla sohbet halindeyiz. Konu, KKTC’de yatırımı ve işi olan Türklerin karşılaştıkları zorluklara geldi. Gruptaki biri, bu yıl Acun Medya ekibinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişte karşılaştığı sıkıntıları anlattı.

Bunlardan biri, “Survivor 2018” finalinde çekim yapacak kameraların KKTC’ye girişinde yaşanan sıkıntı… Acun Medya ekibi, bir hayli uğraştan sonra kameraları Ercan Havalimanı Gümrüğü’nden geçirebildi.

İkincisi ve daha da ilginç olansa şu: Her “Survivor” finalinde birinci açıklandığında havai fişekler patlar, konfetiler yağar şampiyonun üstüne… Havai fişekler gümrüğe takılınca finalde sadece konfeti patlatıldı. Survivor ekibi önceki yıllarda havai fişekleri KKTC’ye sokarken sorun yaşamazken, bu yıl öyle olmadı. Ercan Havalimanı görevlileri çeşitli gerekçelerle havai fişeklere giriş izni vermedi. Havai fişek yerine sadece konfeti patlatılan gecede KKTC Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, her yıl “Survivor”ın finalini yaparak Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına katkı sağlayan Acun Ilıcalı’ya teşekkür plaketi takdim etti.”