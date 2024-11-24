Milliyetçi Demokrasi Partisi 'Mor Cepken' kadın hareketi başlattı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), kadınların devletin devamlılığı konusunda en temel taş olduğunun bilincinde olduklarını, kadının toparlayıcı olduğunu belirterek, “Mor Cepken” hareketi başlattığını açıkladı.

MDP açıklamasında, “Kadın vatandır. Kadın gelecektir. Kadın yaradılış gereği en büyük sorumluluk sahibi annedir” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Türk töresinde kadın çok kutsal bir değerdir. Bunun içindir ki Orhun kitabelerinde emirlerin altında ‘Han ve Khatunun buyruğu’ diye yazar. Mor cepken Türk töresinde yazılı olmayan kadını koruma kanunudur. Kız çocukları olmayan ailelerin o bölgenin en bilge kişisinden dua isterlerdi. Mor cepken kız çocukları için Tanrıya bir teşekkür ve koruma kalkanıdır. Kız çocuğu olan her anne, ilk iş olarak mor bir cepken (yelek) işler çeyiz sandığının en dibine özenle yerleştirirdi. Bu gelenek halen bazı Yörük gelenekleri içinde uygulanmaya devam etmektedir. Kadın eşi ya da başkalarından dolayı haksızlığa, ihanete ya da şiddete uğrar ise mor cepkeni giyer köy meydanına sessizce oturdu. Mor cepkeni giyen kadına bütün köylü sahip çıkar onu yalnız bırakmazlardı.”

Mor cepkenin Türkün kadınına verdiği önemi gösterdiği kaydedilen açıklamada, “Kadınlar bizim kutsalımızdır. İşte bu yüzden Milliyetçi Demokrasi Partisi kadınımıza verdiği değeri göstermek için Mor Cepken Hareketi başlatmıştır.” denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“2024 yılında biz hala kadına şiddeti ve mağduriyetini önlemeye çalışıyorsak burada nelerin yanlış yapıldığını iyi bilmek gerekiyor.

Kadın bilerek ve isteyerek geriye atılmıştır. Biz asil bir milletin eşit haklarına sahip bir ırka mensubuz. Biz erkeklerimizle yan yana yürürken üç adım geriden gelemeyiz.

İşte bu yüzden mağdur edilen değil, mağduriyeti ortadan kaldırma projesinin adı mor cepkendir.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Mor Cepken Hareketi olarak bütün kadınlarımızı hareketimize katılmaya çağırıyor. Biz bir olursak güçlü oluruz. Bir çok büyük rakamdır. Bir gün bütün kadınlar Mor Cepkenli olacak”