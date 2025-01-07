Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden hükümete eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, hükümete eleştirilerde bulundu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
07/01/2025

Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden hükümete eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, hükümete eleştirilerde bulundu.

Muvali yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının son zamanlarda artan zamlardan nasibini aldığı savundu.

“UBP-YDP-DP hükümeti, kendini düşünen bir koalisyon hükümetidir. 9 bin TL altında nerdeyse elektrik faturası olmayan yok. Bunun adı zalimliktir, zulümdür.” ifadelerine yer verilen açıklamada; asgari ücretliyi, emekliyi ve yaşlıyı düşünenin olmadığı ileri sürüldü.

Halkın geçim sıkıntısı çektiği, elektrik faturalarının fahiş olduğu ifade edilen açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı kimin elektrik borcunu ödemektedir? Bu halkın yakasından düşünüz artık.” denildi.

Açıklamada, Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin Kıbrıs Türk halkı için mücadelesini meclis dışında ve her platformda sürdürmeye, yapılan yanlış siyaseti eleştirmeye devam edeceği kaydedildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Milliyetçi Demokrasi Partisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

Mücadeleye Liderlik Edenler belgeseli, GAÜ'de gösterilecek

HK KIBRIS

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimler Fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde, "Liderlere Vefa" başlığıyla bir etkinlik düzenlenecek. GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği “Mücadeleye Liderlik Edenler” adını taşıyan belgeselin gösterimi de yapılacak. Özdemir, ilk kez gösterimi yapılacak belgesel ile ilgili, “27 dakikalık belgeselimizin adı; 'Mücadeleye Liderlik Edenler'. Belgesel; Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Alişan Şan’ın katkılarıyla da hazırlandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde, ilk gösteriminin yapılacağı anlarda, BRT TV'de eş zamanda yayınlanacak. Milli mücadele yıllarında; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın evlatları ve yakın çalışma arkadaşlarının çok özel anılarının aktarıldığı özel bir belgeseli sunmaktan dolayı mutluluk ve huzur duyuyorum." dedi. Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderlerleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yıl dönümlerinde aziz hatıralarının anılması öncesinde düzenlenen etkinliğin, halka açık olduğu belirtildi.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.