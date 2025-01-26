Milonas ile Evstathiyu’dan Kıbrıs sorununun Rum-Yunan meclislerinde görüşülmesi için mektup

Kıbrıslı Rum milletvekillerinden Pavlos Milonas ile Kostis Evstathiyu’nun Kıbrıs sorununun Rum ve Yunan meclislerinde tartışılması taraftarı oldukları belirtildi.

Milonas ile Evstathiyu’nun bu amaçla 23 Ocak'ta Rum ve Yunan meclislerine mektuplar gönderdiğini yazan Simerini gazetesi, söz konusu iki milletvekilinin bunun yanında siyasi bir gözlemevi kurulması çabası içerisinde olduğunu da kaydetti.

Gazete, bunun Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ın Yunan kimliği yanı sıra yolsuzlukla mücadele gibi konuların vurgulanması ve tartışılması amacıyla partiler üstü bir hareketten ibaret olacağına işaret etti.