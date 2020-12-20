Milyarlarca insanı dakikalar içinde öldürebilir

Son yıllarda artan Çin-ABD geriliminin ardından, ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen, olası bir nükleer savaş durumunda nükleer silahların ateşlenmesi için komuta kontrol merkezi olarak kullanılacak uçaklarını modernize ettiği iddia edildi.

E-4B uçağı, ABD Başkanı'nın olası bir ‘kıyamet günü’ durumunda nükleer saldırı emirlerini verebilmesi için tasarlandı.

Ulusal Hava Komutanlığı Harekât Merkezi (NAOC), ABD Başkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı için Ulusal Askeri Komuta Sisteminin kilit bir bileşenidir. Askeri uzmanlar tarafından ‘kıyamet günü uçağı’ olarak nitelendirilen E-4B uçaklarını özel yapan şey, bir acil durum veya nükleer savaş gibi düşünülemez bir senaryo durumunda düşman tarafından ortadan kaldırılamayacak şekilde ülkenin dört bir tarafına dağılmış olmalarıdır.

‘Kıyamet Uçağı’ olarak bilinen E-4B Gelişmiş Hava Komuta Merkezi, Boeing 747-200'ün dört motorlu, uzun menzilli yüksek irtifa uçağının askeri kullanım için yeniden dizayn edilmiş bir modelidir. E-4 uçakları Soğuk Savaşın olası nükleer çatışmasının bütün etkisini dünya üzerinde gösterdiği 1970’li yıllarda envantere katıldılar.

Açık kaynak istihbarat bilgilerinden yararlanarak konuyu yorumlayan uzmanlar, uçakta 13 harici iletişim sistemi bulunduğunu ve 72 kesintisiz görev icra edebileceğini ifade etti. ABD envanterinde tam olarak kaç adet bulunduğu bilinmeyen uçakların dönüşümlü olarak dünyanın değişik bölgelerinde devriye görevleri gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Uçakların ayrıca elektronik harp ve karıştırma gibi ileri teknoloji karşı tedbir sistemleri ile donatıldığı, artan Çin-ABD geriliminin ardından geçtiğimiz yıllarda büyük ölçüde modernize edildiği düşünülüyor.

Konuyla ilgili bağımsız uzmanlar tarafından yapılan değerlendirilmede, uçağın nükleer serpinti ve patlamalara karşı özel olarak dizayn edildiği, içindeki insanları nükleer ‘kıyamet’ durumunda oldukça uzun bir süre hayatta tutabileceğine vurgu yapıldı.

E-4B uçaklarının çok stratejik birer silah olmasından dolayı, teknik detayları tam olarak bilinmiyor.

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20/12/2020 11:44