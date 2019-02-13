Milyarlarca kilometre uzaklıktaki dev fırtınalar görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, Hubble teleskobunun kaydettiği son görüntülerde, Neptün’de dev fırtınanın tespit edildiği belirtildi.

Neptün’de tespit edilen fırtınanın ABD’nin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde olduğu saptandı. Uranüs’ün kuzey kutbunun da “parlak devasa fırtına bulutları” ile kaplı olduğu ifade edildi.

Neptün’ün farklı yerlerindeki fırtınaların 4 ila 6 yılda bir görüldüğü ve yaklaşık 2 yılın ardından ortadan kaybolduğu belirtildi.

NASA’nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990’dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor. AA