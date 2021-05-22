Milyon dolarlık hata! Kullanıcılara dağıttılar

ABD merkezli BlockFi, hem kripto para yatırımcılarına faiz sunması hem de alım satımlar sonrasında aylık promosyon ödemeleri yapmasıyla tanınıyor.

Şirket, 18-31 Mart arasında gerekli hacim şartlarını yerine getiren kullanıcılara ödül olarak gönderilecek promosyonların ABD stablecoin (USDC) cinsinden yatırılacağını açıklamıştı. Ancak bunun yerine yanlışlıkla Bitcoin'le ödeme yapılınca ortalık karıştı.

Hata, kullanıcıların Twitter ve Reddit gibi platformlardan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların hesabına 700 Bitcoin civarı (yaklaşık 240 milyon TL) kripto para yatırıldı.

Independent'in haberine göre, 14 Mayıs'ta BlockFi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda bazı kullanıcılara hatalı miktarda promosyon ödemesi yapıldığı, ekibin sözkonusu kişilerle iletişime geçtiği ifade edildi.

Yatırılan kripto paraları hesaplarından çekerek şahsi cüzdanlarına ya da başka cüzdanlara aktaran kişiler, BlockFi'den yaptıkları işlemin suç olduğunu ve kendilerine dava açılabileceğini belirten bir e-posta aldıklarını söyledi. Paraları geri ödeyenlereyse 500 dolar verileceği açıklandı.

Kripto para hamlesi!

Öte yandan kripto paraların Çin’le başı dertte... Kendi dijital yuan’ını çıkarmaya hazırlanan Çin, kripto paralara adeta savaş açtı. İlk darbe Çin’in yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklanmasıyla gelmişti. Çin şimdi de kripto para madenciliği yapanların peşine düştü.

The Economist ve CoinGeek’te yer alan haberlere göre, Çin kömür zengini bölgesi İç Moğolistan’da kripto para madenciliği yapanların izini sürüyor.

Çin yönetimi bölgede kripto para madenciliği yapanların tespit edilmesi için bir ihbar hattı kurdu. Kömür zengini olan ve soğuk havasıyla bilinen bölgenin Çinli kripto paracıların bir dönem gözdesi olduğu biliniyor.

Bitcoin üretiminin yüzde 8’inin İç Moğolistan’da yapıldığı da hesaplanıyor. Ancak Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji sarfiyatını göz önüne alan Çin’in karbon emisyonu endişesiyle bu adımı attığı belirtiliyor.

Çin’in yıllık enerji tüketimini yüzde 15 azaltma çabasında olduğu biliniyor. Çinli madencilik şirketleri Weminar karar sonrası birçok bölümünü kapattığını duyururken BTC.TOP, İç Moğolistan’dan Sincan’a taşınmaya hazırlanıyor.

Bitcoin madenciliği ne anlama geliyor?

Piyasaya Bitcoin çıkarmak için çok güçlü bilgisayarlar, çok zor matematik işlemlerini çözmek durumunda. Bu işleme ‘madencilik’ adı veriliyor. Ancak bu işlemler sırasında çok enerji harcanıyor. Bitcoin madencileri ucuz enerji kaynaklarına sahip ve havası soğuk bölgelerde bu işi yapmayı tercih ediyor.

Cambridge Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, Bitcoin üretimi yıllık 149.63 terawatt-saat (TWh) enerji harcanmasına sebep oluyor. Bu rakam Malezya (147.2 TWh) ve İsveç’in (131.7 TWh) yıllık enerji tüketimini solluyor.

ABD 10 bin $ sınırı istedi

ABD Hazine Bakanlığı’nın vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesi’ne (IRS) bildirilmesi talebi yer aldı.

Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanan vergi uyumluluğu planına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu aktarıldı.

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22/05/2021 22:00