Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya doğru cevap verdi.

Yarışmacı Arda Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yani yarışmacı Ayten milyoner olamayacak.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Twitter mesajında "Bir milyonluk soru için 5 bin 760 lira istisna düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 20 Veraset ve İntikal Vergisi kesilecektir. Yani 1 milyon liradan 198 bin 848 lira vergi kesilecek, bu vergi yarışmayı düzenleyen tarafından beyan edilecektir. Yarışmacının eline ise net 801 bin 152 lira geçecektir" dedi.

06/10/2019 11:04