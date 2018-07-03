Milyoner yarışmacısının joker kullandığı soru, izleyiciye saç baş yoldurdu

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Beyza Aslanbaş adlı yarışmacı, ilk soruda joker hakkını kullanınca izleyicileri şaşkına çevirdi. ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam ilginç görüntüler ortaya çıktı. Beyza Aslanbaş adlı bir yarışmacı, programa damga vurdu.

İLK SORUDA JOKER KULLANDI

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Beyza Aslanbaş, kendisine yöneltilen ilk soruda joker hakkını kullanarak ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

İşte Beyza Aslanbaş'ın joker kullandığı soru; - Hangisi, iş alanlarında 'çalışma saatleri' için kullanılan ifadedir?