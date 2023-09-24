Milyonerlerin ortak özelliğini 5 yıllık araştırmayla ortaya koydu

The Independent gazetesi yazarı Thomas C. Corley ilginç bir araştırmaya imza attı. Milyon dolarlık serveti olan insanları 5 yıl boyuca araştıran Corley, ortak bir özelliklerini keşfetti.

Beş yıl boyunca milyonerleri inceleyen araştırmacı ve yazar Thomas C. Corley, arkadaşlık ve zenginlik arasında bir ilişki olduğunu buldu. Corley'in araştırmasına göre, milyon dolarlık servete sahip olan zenginler, olumsuz düşünen insanlardan uzak durmayı tercih ediyorlar.

Arkadaşlıkların, genellikle düşünüldüğünden daha fazla önem taşıdığını vurgulayan Corley, "Alışkanlıklarını Değiştir, Hayatını Değiştir" adlı kitabında da miras veya şans yerine, kendi çabalarıyla milyoner olan kişilerin özellikle kimlerle arkadaşlık ettiklerine çok dikkat ettiklerini açıklıyor. Zenginlerin, kendilerine hedefler belirleyen, coşkulu, iyimser ve her şeye olumlu yaklaşan ve pozitif düşünen insanlarla vakit geçirmeye özen gösterdiklerini belirtiyor.

Corley, "Genellikle, çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz, başarınızı etkiler" diyor. Araştırmasında Corley, zenginlerin %86'sının diğer başarılı kişilerle zaman geçirdiklerini ve olumsuz düşünen insanlarla iletişimlerini mümkün olduğunca sınırladıklarını da vurguluyor.