Milyonlarca Kanadalı yeni yıla evde girmek zorunda kaldı

Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle Quebec, kitlesel kutlamaları azaltmak için sert kısıtlama emirleri yayınladı. Sokağa çıkma yasağı getirildi. Milyonlarca kişi yeni yılı evde geçirmek zorunda kaldı.

8,5 milyondan fazla Kanadalı yeni yıl kutlamalarını evlerinde gerçekleştirecek.

Quebec eyalet hükümeti sokağa çıkma yasağı getirdi ve Omicron varyantının yayılması nedeniyle dışarıdaki kutlamaları yasakladı.

Quebec Başbakanı François Legault, koronavirüs vakalarındaki ani bir artışın bölgenin sağlık sistemini bunaltabileceği konusunda uyardı ve sıkı kısıtlamaların yılbaşı gecesi yürürlüğe gireceğini söyledi.

Legault “Hiçbir şey yapmazsak, önümüzdeki birkaç hafta içinde hastanelerimizin dolması ve tedavilerin aksaması konusunda gerçek bir risk var” dedi.

Legault, eyaletin şu anda pandemide şimdiye kadarki en kötü haftalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı, yeni yıl eğlencesinin en önemli saatleri olan 22:00'den sabah 5'e kadar uzayacak ve bu saatlerde evlerinin dışında görülen herkesten nereye gittiklerini açıklamaları istenecek.

Ağır para cezası verilecek

Yasağı ihlal edenler bin ila 6 bin dolar arasında para cezasına çarptırılabilir.

Tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar , temel ihtiyaç çalışanları ve insani nedenlerle seyahat edenler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Hükümet perşembe günü Quebec'te tüm spor salonlarını ve restoranlarını da kapalı tutmaya başladı.

Cenaze törenleri hariç ibadet yerlerindeki kapasiteyi ise 25 ile sınırladı.

Bu habere tepkiniz:



31/12/2021 14:29