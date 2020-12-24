Milyonlarca koronavirüs aşısı buzdolabında bekliyor

Koronavirüs aşılarının yüzde 63'ü dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan zengin ülkeler tarafından alındı.



Amerika Birleşik Devletleri en çok aşı alan ülkelerin başında geliyor. ABD yönetimi Moderna, Astrazaneca - Oxford ve Pfizer - BioNTech aşılarının üçünden de milyonlarca dozluk alım yaptı.



20 MİLYON DOZ SÖZÜ



Öyle ki, bu şirketler toplamda 9.5 milyon doz aşıyı halihazırda ABD'ye teslim etmiş durumda.

Washington'daki yetkililer de 2020 bitmeden 20 milyon doz aşı yapma sözü vermişti. Ancak resmin tamamı sadece verilen sözlerden oluşmuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin çarşamba gününe ait verilerine göre 9.5 milyon aşının sadece 2 milyon dozu kullanılabildi.

SIKINTILAR YAŞANIYOR



Hem dağıtım ağında hem de aşılama aşamasında bir dizi sıkıntının yaşandığı belirtiliyor.



Geçen hafta pazartesi günü ülkede aşılama çalışmaları başlatılmıştı. Ancak bazı merkezlerde günde yapılan aşı sayısının 100'e kadar düştüğü ortaya çıktı.

Trump yönetiminin Müthiş Hız Operasyonu "Operation Warp Speed" adını verdiği aşılama kampanyasının başdanışmanı Dr. Moncef Slaoui aşılamanın tahmin edilenden daha yavaş olduğunu aktardı.



KAPASİTELER YETERLİ DEĞİL



ABD'de yıllık ortalama 170 milyon dozluk grip aşısı yapılıyor. Ancak corona virüs aşılarının iki doz halinde yapılması gerekiyor bu da 350 milyona yakın insanın yaşadığı ülkede 700 milyon dozluk bir ihtiyaç anlamına geliyor.



Hem teknik imkanların hem de işgücü kapasitesinin bu ihtiyaca henüz olmadığı aktarıldı.

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24/12/2020 14:00