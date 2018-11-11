Milyonların beklediği derbi iptal edildi!
Arjantin'de bu gece Boca Juniors ile River Plate arasında oynanacak, Libertadores Kupası Finali ilk maçı yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yarına ertelendi.
11/11/2018
Futbolseverlerin merakla beklediği Boca Juniors-River Plate maçı olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.
1960'tan beri oynanan Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak lanse edilen Libertadores Kupası Finali ilk ayağında oynanacak Arjantin derbisi kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Son yılların en heyecan verici maçı öncesi başkent Buenos Aires'te bütün gün süren yağış durmadı...
La Bombonera Stadı'nda dakikada 60 litre su çekebilen 3 adet silindirle kurutulmaya çalışan saha zemininde başarılı olunamadı.
Şiddetini artıran yağış şehirde ve statta hayatı felç etti. Sahaya çıkan hakemler top kontrolü yaptıktan sonra maçın ertelenmesine karar verdi.
Milyonlarca futbolseverin beklediği derbinin oynanamaması büyük hayal kırıklığı yarattı. Büyük maç hava ve saha şartlarının sağlanması durumunda yarın oynanacak.