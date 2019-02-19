Mimar Olguner'den bürokrasi isyanı

Mimar Onur Olguner, sosyal medyadan Kuzey Kıbrıs'taki bürokrasiye isyan etti.

Olguner,"Bir iş için 2.5 sene onay bekleyeceksem,bu ülkede bir mimarlık ofisini nasıl ayakta tutacağım? "diye sordu.

Olguner'in sosyal medyadaki açıklaması şöyle;

Tam 3 aydır karayolları tarafından gönderilen “ruhsat için köprü yapın yol bağlayın” diye onay verilmesi ve tasarladığım binanın bağlantısı onaylanması için Gönyeli Belediyesinin meclis kararı almasını bekliyorum. Mevsim değişti, gündem gelmiyor.

3 ay önce gönyeli belediyesinde bir “danışmanın”, “LTB’ye bir daha soralım” kaprisiyle gündemden almasını yaşamadan önce de beklemiştik. Tekrar sorulduğunda eminim LTB de şaşırmıştır.

Önceden de bir yılı aşkın karayollarda sorunun irdelemesini bekledik. Hala daha anayolu alıp da servis yolunu istimlak almayan bir daire olduğundan dolayı şaşkınlık içindeyim. 7 yıldır öncelikli gelişme alanına 1 çivi çakılmamasının sebebi bu alınmayan istimlaktır.

Planlama onayı için ayrı aylarca bekledik. Ardından ruhsat başvurusunun başında tekrar planlama onayına gönderilmesinden dolayı da ayrı aylarca bekledik.

Çizimleri tamamlayıp planlama onayına Kasım 2016’da başvurmuştum.

İki buçuk yıldır kafası kesik tavuk gibi dönüyoruz. Her seferinde ayrı bir kurumun hanta

Şimdi sizden ricam bana bunu söyleyin:

Eğer bir mimar olarak yapacağım bir işi 2.5 sene boyunca daireden daireye dolaştıracaksam ve bürokrasi içinde ertele babam erteleyeceksem, ben ofisimin vergilerimi ve faturalarımı nasıl ödeyeceğim?

Daha da önemlisi bu ülkede bir mimarlık ofisini nasıl ayakta tutacağım?