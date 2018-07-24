Mimar Özkan Karababa ile, Tasarım- konsept projeler- sanat ve teknoloji üzerine…

10 SORU 14 CEVAP….!

Mimar Özkan Karababa ile Girne’de güzel bahçede kahvelerimizi yudumlarken sohbete başladık. 10 soruda binaların yaşamımızı nasıl etkilediğini, bizde ne gibi duygular yarattığını, mimarlık eğitimini, hangi binaların erkek hangilerinin dişi olduğunu, hayatları değiştiren binaları ve Kuzey Kıbrıs’ın mimarı yapısı ile BİM teknolojisini konuştuk ….

Merhabalar sevgili Özkan bey, öncelikle bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Dünyanın birçok farklı ülkesinde çok farklı ölçeklerde mimarı projeler yaptığınızı biliyorum.

Sizi biraz daha yakından tanımak isteriz.

1. Mimarlık serüveni nasıl başladı acaba? Nereden mezunsunuz?

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldum. O yıllarda oraya girmek göreceli olarak zordu. Tasarım odaklı bir eğitim var ODTÜ’de. Ben de kendimi tasarıma yatkın hissediyorum, muhtemelen bu nedenle ODTÜ maceramda zorlanmadan mezuniyeti gördüm. Bugün hala üniversiteye gittiğimde hocalar beni tanırlar, sanırım iyi vakit geçiriyordum.

2. Amerika’da yaşadınız. Orada da çalıştınız. Nasıl bir süreçti acaba? Bir mimar olarak size neler öğretti Amerika?

Eşim, İdil hanım Amrerika’da doktorasını yaparken benim de orada çalışma imkanım oldu. Kentsel tasarımda Yüksek Lisansımı tamamladıktan sonra öğrendiklerimi kullanabileceğim projelerde çalıştım. Philadelphia’da 5 sene takibinde de New York’ ta 1.5 sene çalıştım.

Bizim işimiz kordinasyona dayalı bir iş. Doğru bilgi olması lazım. Mesafeler çok da önemli değil yeter ki doğru bilgi olsun. Farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde yaşayan çözüm ortaklarımızla çalışmayı tecrübe ettim. E. posta veya telefonla, konferans call toplantıları ile takım çalışması yapılabiliyor. Amerika’da çalışmış olmak bana ofis kültürünü içsellestirmekte katkı sağladı.

3. Amerikayı düşününce aklıma New York geliyor. New York’u duyunca da gökdelenler! Şehrin görünüşünü ve yaşam şeklini çok farklılaştırıyorlar. Gökdelenleri nasıl tanımlarsınız? Gökdelenler erkektir diye bir yazı okumuştum. Sizce de öyle mi?

Çoklukla ofis binaları olduğu için ve genelde de çalışma mekanları olduğundan mecburen biraz cinsiyetci bir yaklaşım olacak ama evet gökdelenler erkek galiba. Diğer yandan hayatın omurgasını oluşturan konutlar, ve kültür sanat ile daha iç içe olan müze, eğitim yapıları gibi yapılar ise daha dişiler.

Binaların kimliklerinden konuşmaya başlamışken ve sizi de burada yakalamışken mahkeme binaları, Adalet Sarayları hakkında da görüşlerinizi almak isterim. Mahkeme binası nasıl olmalı, sizce?

Allahtan çok da işim olmadı mahkemelerde ☺ . Adalet Sarayı da deniyor, evet. “Çocuk Sarayı” diye bir şeyi seve seve kabul ederim ama otoritenin sarayı olsun mu çok emin değilim… nerden geldi acaba saray kelimesi çünkü saray dediğimiz aslında zenginlikle alakalı çok aristokrat bir konu. Adalet Kalesi olsa daha iyi olmaz mıydı? ☺

Diğer yandan adalet önemli bir konu. Adalet ile ilgili binalar kendini toplumda göstermeli. O yüzden görünür olmalı, sağlam görünmeli. Toplum adaletin sağlam olmasını ister ve adalet yapısı da sağlamlığı kurgusunda barındırmalı. Zaman içinde bu binaların aşınmaması lazım.

Adalet binaları korku değil saygıyı hissettirmeli. Ölcek olarak farklı olabilir. toplumla bütünleşmeli bu binalar. Tabii bir diğer önemli nokta da herkesin bu binalara rahatca ulaşabilmesi …

Binalarda kapılar, pencereler, çatılar önemli. G. Bachelard’ın “The poetics of the space”, kitabında bu konuları çok iyi ifade eder. Bodrumların en karanlık ve korkulan yerler olduğunu anlatırken, çatıların gökyüzüyle birleşmesi ile özel anlamlar kazandığını hikaye örgüsü içinde ifade eder. Pencere ve kapılar mesela binanın gözleridir. Çok şiirsel olarak bakılabilir binaya. Tasarım yaparken bunları hatırlamaya çalışmak binaları insalara yakınlaştırır.









Üniversite yıllarımdaki ODTÜ stüdyolarında verilen fonksiyon merkezli modernism çerçevesindeki eğitim anlayışı süsleme olgusundan kaçınan bir mimarlık uğraşına kanalize etti. Bu düşünceyi ben bir nebze kentsel tasarmda Yüksek Lisans yaparken kırdım. Çünkü mimarlık dediğimizde aslında binanın dışında da önemli aktörler var. Mahalleliler mesela, toplumsal bellek, kent bağlamı…

Süsleme esasında sembollerle de alakalı, ve bu atlanmaması gereken bir konu. Baktığınız zaman gördüğünüz herşey çok önemli. Rengin, süslemenin de bir fonksiyonu olduğunu anlamamız gerekiyor. Çicekler… meleklerin kanatları, işlemeler, yapraklar…





4. Sizce mimarın görevi nedir? Ve Karababa nasıl bir mimardır? Zor bir soru mu oldu? ☺

Mimarın takındığı tarz önemli. Bana göre mimar problem çözen kişidir. Mimarlık mesleği kişilerin ve toplumun estetik kaygılarını ifade etmesi açısından sosyolojik sorumlulukları da üzerinde barındıran güçlü bir araç olabilme potansiyelini barındırır.

Mimar olarak esas güçlü yanım konsept çalışmalarımdır. Ve dünyanın bir çok farklı ülkesinde, farklı kültürlerde çok farklı ölçeklerde projeler üzerinde çalışma fırsatım oldu. Amerika, Türkiye, Kazakistan…. Ve şimdi de Kıbrıs.. ☺ Teknolojiyi iyi kullanıyor olmam da hayatımı kolaylaştırıyor bence.

Adaya, Kıbrıs’a gelişim de bunula çok ilgili. Girne’de yeni bir projenin konsept çalışması için geldim. Sonrasında BIM konsundaki bilgi ve tecrübemi de kullanabileceğim efektif bir platform oluşumu vesilesi ile uzun vadeli bir program yapma fırsatım oldu.

5. Hoşgeldiniz. Evet, BİM’i duymuştum. Tam olarak nedir acaba, anlatabilir misiniz?

BIM son yirmi yıl içerisindeki mimarideki önemli atılımlardan birisidir. Çok kısa anlatmak gerekirse çizim yapmıyorsunuz BIM’le, binayı sanal ortamda inşaa ediyorsunuz. Bir nevi bilgi yönetim sistemidir BIM. Disiplinlerarası çalışan yüksek seviye teknoloji sistemi dir. Acılımı; Buiding Informatin Modelling (Yapı Bilgi Modellemesi) dir.

BİM ile sanal ortamda tüm binayı inşaa ediyorsunuz ve bu yöntemle birçok analiz testlerini proje aşamasında yapabilme imkanını yakalıyorsunuz.

Örneğin; bir sütunun veya pencerenin yerini değiştirmek ciddi revizyonlar ile plan kesit görünüş gibi farklı iki boyutlu çizim çalışmalarının kordinasyonu ihtiyacı nedeni ile CAD kullanarak ciddi zaman kaybına neden olabilirken BİM ile iki boyutlu çizimler model üzerinden üretildiği için paftalar üzerinde düzeltmeler çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabiliyor.

Bilgi model üzerinde olduğu için çeşitli mühendislik testlerini, veya modeldeki yapı malzemeleri üzerindeki bilgiler vesilesi ile bir çok bilgi hızlıca paylaşılabiliyor.

Sadece ilk başta binayı sanal ortamda inşaa etmek zaman alabilirsede süreç içerisinde proje sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesini sağlar.

Amerika ve özellikle de İngiltere’de çoğu inşaat BIM ile yapıIıyor. Hatta Londra Belediyesi BIM sistemi kullanmadan yapılan projelerin inşaatlarına ruhsatı vermiyor.

Limasol GYO koordinatör ve hukuk müşaviri Meryem Gündüz hanımla işbirliği amacı ile bir protokol oluşturduk. BIM sistemini kullanarak burada, Kıbrıs’ta da yeni projeler tasarlamaya başladık aslında. Umarım bu işbirliği adadaki yapı sektöründe BIM kullanımını cesaretlendiren bir örnek teşkil eder.

Limasol GYO ile yapılan bir protokol çerçevesinde wsolve isminde bir mimarlık ve proje yönetim şirketi kurduk. Bu oluşum öncelikli olarak GYO’nun projelerine hizmet vermek olmakla birlikte, Kuzek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık ofisleri ile farklı platformlarda çalışarak, ortak seminerler ve atölye çalışmaları organize ederek bu konuda hizmet verebilmeyi de samimiyetle istiyorum.

6. Çok güzel. Hayırlı olsun. Kıbrıs’ ın mimari yapısını nasıl buluyorsunuz?

Kıbrıst’ta mimari konsept oluşturulmasında daha özgüven ile hareket edilerek adanın iklimi ile barışık mimari eserlerin çıkması lazım. Form arayışı bir çok yeni binada satış amaçlı kaygılar nedeni ile çok ön planda sonuç olarak ne yazık ki bir yerde şekilci bir mimarinin getirdiği görsel kirlenme yaşanıyor.

Kıbrıs’ta bulunan ve kullanılan doğal sarı renkteki taşı beğeniyorum, ismini ne yazık ki bilmiyorum, daha çok kullanılmalı.

Bu arada Lefkoşa’daki 20 Temmuz Lisesine bu soru kapsamında değinmek istiyorum; güzel bir binadır. Minimalist bir dili var ve bir eğitim yapısı olarak çok iyi planlanmış. İç ve dış mekanların oranı ve geçişleri çok iyi.

Beni çok etkileyen bir diğer okul binası da mezun olduğum üniversitenin, yani ODTÜ Mimarlık Fakültesinin binasıdır.

Yaptığım bazı binalarda Fakülte binasından izler görüyorum. Çocukların anne ve babalarının yaptıklarına bakarak öğrendikleri gibi fakülte binaları da, bu binaları kullanan mimarlık öğrencilerinin görerek ve yaşayarak öğrenmelerine vesile bir rol oynuyorlar. Kendi adıma konuşarak, mimarlık eğitimim süresince benim için Fakülte binasının kendisinin çok önemli bir eğitmen olduğunu vurgulamak istiyorum.

7. Çok ilginç ve bir o kadar da hoş. Binaların iyi birer öğretmen olacağını hiç düşünmemiştim.

Sevgili Özkan bey siz birçok farklı şehirde bulundunuz. En çok beğendiğiniz şehirler hangileri oldu acaba?

İstanbul çok güzel. Doğası, topografisi… İstanbul da hem dikey hem de yatayda sürekli bir hareket var. İstanbul’da insanın hiç sıkılmıyacağını düşünüyorum. Ama tabi beğenmekle sevmek arasında fark var biliyorsunuz. ☺

Yaşadığım şehirler arasında Philadelphia’yı çok seviyorum.

Buenos Aires ziyaret ettiğim şehirler arasında çok özel bir yere sahip. ‘’Boines Aires’’ güzel havalar anlamına geliyor ve gerçekten de bu şehirdeki gökyüzünün mavisi aklımdan çıkmaz. Bu arada Berlin’in de mimar olarak çok öğretici bir şehir olduğunu düşünüyorum. Berlin tasarım odaklı bir şehir ekonomisi güçlü, kozmopolit ve sembolik olarak da önemli değerlere sahip.

8. Özkan bey sürekli çizim yaptığınızı görüyorum. Çok da başarılı çizimler. Neler çiziyorsunuz? ve neden çiziyorsunuz?

Elime ne gelirse onunla çizerim. Sadece kara kalemle değil… Kişiliği olan seyleri çizerim. Kolay tanımlanabilir olan da diyebiliriz. Mesela havalimanında beklerken onlarca araba arasından ambulansı çizerim. İlginç olduğunu ve benim için estetik bir obje olarak belli bir kaliteye sahip olan objeleri, yerleri, binaları, insanları çizerim.

Ne sıklıkta çiziyorsunuz?

Değişiyor. Mesela gecen hafta Kıbrıs’a gelirken ucakta 2 eskiz çizdim sonra arabada gelirken arabanın içini çizdim. Beni dinlendiriyor. Kıbrıs’ta Mağusa’da toplantı saatini beklerken çizim yaptım en son. Girne Kalesi çok güzel bir fırsat yaratıp eskizini yapmak istiyorum.

Çizimlerinizi nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Sergi düşüncesi var mı?

Sosyal medyada paylaşıyorum…hoşuma gittiği için ciziyorum. Belki ilerde bir sergi olur…





9. Türkiye’de Bilgi Üniversitesinde çizim dersleri veriyorsunuz. Nasıl geçiyor dersler? Sizce çizim öğrenmenin bize kazandırdıkları nelerdir?

Serbest çizim dersi veriyorum. Bu ders vesileseyle çizim nasıl yapılır, yolu yordamı var mı diye ben de düşünmek zorunda kaldım, eskiz çizmek konusu üzerine bir kurgu oluşturmama vesile oldu.

Konuları başkalarına aktarmak zorunda olmak çizim üzerinde teorik bir çerceve oluşturmak için düşünmeme neden oldu. Kafamda benim açımdan konu ile ilgili anlatılabilir, aktarılabilir bir kurgu oluştuğuna inanıyorum.

Çizmek bir tasarımcı olarak sizin kendinizi daha iyi anlamanıza neden oluyor. Ayrıca, başkalarının sizi anlamasına faydası var. Ve algı konusunun nasıl çalıştığı ile ilgili olarak bilincinizi arttırıyor.

Neyi gördüğünüzü anlamanız önemli ancak daha önemlisi yapacağınız binada nelerin göründüğü konusunda bilincli hareket edebilmek. Neyin görünür, neyin görünmez olacağını anlamak yolunda eskiz ile yapılan uğraşı faydalı oluyor.

10. ve geldik son sorumuza. Gerci arada kısa kısa ek bilgiler de sohbetimize ilave oldu. Hatta o nedenle röportaja “10 soru 14 cevap” diye başlık atmayı düşünüyorum ☺. Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm bu değerli bilgiler ve yorumlar için çok teşekkürler…

Ancak yine de bu son soruyu da sormak zorunda hissediyorum. Kahvelerimizi içtik ama kahvenizi nasıl içtiğinizi sormayı unutmuşuz!!! Sade getirdik.

Azcık geç olsa da kahvenizi nasıl içersiniz? ☺

Kahve güzeldi. Teşekkür ederim…. Normalde az şekerli, bir küp şekerin yarısı ile yapıldığında sanırım daha hoşuma gidiyor ☺. Sohbet çok eğlenceli oldu. Eğlendiğim zamanlar zamanın nasıl geçtiğinide anlıyamıyorum. İlginiz, alakanız ve güzel kahve ikramınız için çok teşekkür ederim.



Bu röportaj Public Modus adına iletişim uzmanı İpek Halim tarafından yapılmıştır.