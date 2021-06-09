Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması, 2020’nin Seçki Kitapçığı Yayınlandı

Mimarlar Odası Yayın Kurulunun düzenlediği Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması 2020 Seçki Kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta üç ödüllü eser, dört mansiyon ve 30 seçilmiş ürünle, toplamda 37 eserin yer alıyor.

Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada Mimarlar Odası Yayın Kurulu’nun akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek amacıyla her yıl Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması düzenlediğine dikkat çekildi.

Sûha Özkan, Müge Cengizkan, Ertuğ Uçar ve Neşe Yaşın’ın da bulunduğu jüri tarafından ödüllendirilen ve yayınlanması uygun görülen eserlerden oluşan seçkinin kitapçık olarak basıldığı dile getirilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmamızın seçki kitapçığını edebiyat ve mimarlık arakesitinde sunulan metinleri okumayı sevenlerin beğenisine sunuyoruz. Üç ödüllü eser, dört mansiyon ve 30 seçilmiş ürünle, toplamda 37 eserin yer aldığı seçki kitapçığı, Kıbrıs Mimarlar Odası’ndan temin edilebilir. Ayrıca Yayın Kurulu’nun diğer yayınları ve yarışmamızın tüm seçki kitapçıklarına da internet sayfamı mimarlarodasi.org adresinden ulaşabilmek mümkün.”

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09/06/2021 15:30