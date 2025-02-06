Mimarlar Odası: 6 Şubat depreminin acısını unutmuyor, önlemler için mücadeleye devam ediyoruz

KTMMOB Mimarlar Odası, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yıl dönümünde, yaşanan acıyı unutmadıklarını ve depreme karşı önlemler için mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner tarafından yapılan açıklamada, büyük yıkıma neden olan bu felaketin Türkiye'de olduğu gibi KKTC’de derin yaralar açtığı belirtildi.

6 Şubat depreminin, Kıbrıslı Türkler için de unutulmayacak bir kara gün olduğunu ifade eden Olguner, depremin etkilerinin hâlâ hissedildiğini vurgulandı.

-"Depremin kendisi değil, hazırlıksız yakalanmak felakettir"

Kıbrıs adasının da deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, tarih boyunca Salamis gibi önemli yerleşim yerlerinin depremlerle yok olduğuna işaret eden Olguner, depremin doğal bir olay olduğunu ancak felakete dönüşmesinin hazırlıksız yakalanmaktan kaynaklandığını ifade etti.

Bu doğrultuda, Mimarlar Odası’nın toplumu bilinçlendirmek, riskler konusunda farkındalık oluşturmak ve yönetimlerden somut çözümler talep etmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Olguner, özellikle riskli yapı stokunun inşaat mühendisleri gözetiminde değerlendirilmesi ve tehlikeli binaların kentsel yenileme kapsamına alınması yönündeki çağrılarının kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirtti.

Olguner, Mimarlar Odası’nın, Başbakanlık tarafından yürütülen “Deprem Riski Altındaki Yapıların Yenilenmesi ve İyileştirilmesi” mevzuat çalışmalarına, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Deprem Sempozyumu’na ve Şehir Planlama Dairesi’nin imar planlarına ilişkin çalışmalarına paydaş olarak katkı sağladığını kaydetti.

Bu süreçlerin gecikmeye uğramaması ve gerekli mevzuatların hızla hayata geçirilmesi için Oda’nın ısrarla katkı koymaya devam edeceğini vurgulayan Olguner, bilimsel katkılar sunmaya, toplumsal farkındalık yaratmaya ve güvenli bir gelecek için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.