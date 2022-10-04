Mimarlar Odası’ndan 'Mekan Anlatımı Metin Yarışması'

ads ads ads ads
04/10/2022

ads
Mimarlar Odası’ndan 'Mekan Anlatımı Metin Yarışması'

KTMMOB, Mimarlar Odası geleneksel, Mekan Anlatımı  Metin Yarışması düzenliyoır.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, 5’incisi düzenlenen yarışma,ilgili bölümlerden mezun ve KTMMOB veya TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlara açık.

Açıklamada, “Çevremizde veya içimizde mekâna ait farklı veri ve duyguları toplamayı amaçlayan metin yarışmasının aracı edebiyat; asıl hedefi ise kişisel birikimlerin yazma deneyimleriyle paylaşılarak toplumsal belleğe katkı sağlayacak bilgi ve görgünün çoğaltılması” denildi.

 Yarışmayla ilgili  tüm detaylara KTMMOB Mimarlar Odası internet sayfasından (www.mimarlarodasi.orgulaşılabilir.

Yarışmaya son başvuru tarihi 13 Şubat 2023. 

04/10/2022 09:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KTMMOB, Mimarlar Odas, Mekan Anlatımı  Metin Yarışması
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.