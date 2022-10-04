Mimarlar Odası’ndan 'Mekan Anlatımı Metin Yarışması'

KTMMOB, Mimarlar Odası geleneksel, Mekan Anlatımı Metin Yarışması düzenliyoır.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, 5’incisi düzenlenen yarışma,ilgili bölümlerden mezun ve KTMMOB veya TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlara açık.

Açıklamada, “Çevremizde veya içimizde mekâna ait farklı veri ve duyguları toplamayı amaçlayan metin yarışmasının aracı edebiyat; asıl hedefi ise kişisel birikimlerin yazma deneyimleriyle paylaşılarak toplumsal belleğe katkı sağlayacak bilgi ve görgünün çoğaltılması” denildi.

Yarışmayla ilgili tüm detaylara KTMMOB Mimarlar Odası internet sayfasından (www.mimarlarodasi.org) ulaşılabilir.

Yarışmaya son başvuru tarihi 13 Şubat 2023.

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04/10/2022 09:53