Mimarlar Odası’ndan Mekan Anlatımı Metin Yarışması

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası Yayın Kurulu, “4. Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması” düzenliyor

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, yarışma zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek, mimarlık ve edebiyat alanına katkı koymak amacıyla mimar veya KTMMOB ve TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlara yönelik düzenleniyor.

Yarışmada katılımcılardan, gerçek ya da hayali bir mekân ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazılması bekleniyor.

Yarışma şartnamesi ve başvuru formu ww.mimarlarodasi.org adresinden alınabiliyor.

Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Ocak 2022 olarak duyuruldu.

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04/10/2021 13:35