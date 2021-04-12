Mimarlar Odası’nın 2019 ve 2020 Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın Ödül Töreni Çevrim İçi Ortamda Yapıldı

KTMMOB-Mimarlar Odası’nın 2019 ve 2020 Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın ödül töreni çevrim içi ortamda yapıldı.

Oda tarafından yapılan açıklamada, KTMMOB-Mimarlar Odası tarafından her yıl düzenlenen Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan 2019 ödül töreninin bu yılki 2020 ödül töreni ile birlikte çevrim içi olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Mimar Sinan’ı anma haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenine, 2019 ve 2020 yarışmalarının ödül alan eser sahipleri, seçki kitapçığına giren eserlerin sahipleri, yarışma jürisi, Kıbrıs Mimarlar Odası Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu üyeleri katıldı.

Moderatörlüğünü Çiğdem Emirzadeoğluları Duvarcı’nın yaptığı tören, Oda Başkanı, Birlik Başkanı ve jüri başkanı Müge Cengizkan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından 2019 ve 2020 yarışmalarının ödül sahipleri de söz aldı.

Tören, Kıbrıslı yazar ve aynı zamanda yarışma jürisinde yer alan Neşe Yaşın’ın son kitabından derlediği şiirlerden oluşan dinleti ile son buldu.

Yarışman seçki kitapçığı yakında basılacağı, dijital versiyonuna ise ileriki günlerde Oda’nın internet sayfasından (mimarlarodasi.org) erişebilineceği belirtildi.

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12/04/2021 16:09