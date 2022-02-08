Mimarlar Odası’nın Bir Konağın Dönüşüm Hikayesini Anlatan Kitabı Yayımlandı

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08/02/2022

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Mimarlar Odası’nın Bir Konağın Dönüşüm Hikayesini Anlatan Kitabı Yayımlandı

Mimarlar Odası’nın yeni kitabı “Lefkoşa Surlar İçi’ndeki Bir Konağın Dönüşüm Hikâyesi” yayımlandı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası’nın kitabında Lefkoşa Surlar İçi’nin kalkınmasına katkı sağlayan başlıca projeler; değişim ve gelişimler; söz konusu tarihi yapının yeni kullanım fikrinin nasıl oluştuğu, Sürekli Mesleki Gelişim Projesi (SMGM), Arabahmet Mahallesi’ndeki 20’nci yüzyıla ait konut yapıları, restorasyon süreci gibi konular ele alındı.

08/02/2022 16:37
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TAGS: Mimarlar Odası, Bir Konağın Dönüşüm Hikayesi
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