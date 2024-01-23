Minareliköy kayıpsız

Darts Süper Liginde heyecan 8. hafta ile devam ediyor. Lider ve ligin tek namağlup takımı Minareliköy Spor Kulübü 8. hafta da şampiyonluk yarışında önemli rakiplerinden biri olan Gönyeli Spor Kulübü’nü yenerek yoluna kayıpsız bir şerkilde devam ediyor.

Şampiyonluğun bir diğer önemli adayı olan Gönyeli Darts Birliği de haftayı kayıpsız geçerek liderlik takibini 3 puan geride sürdürdü.

Lefkoşa Darts Birliği - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 3-13

Gönyeli Spor Kulübü - Minareliköy Spor Kulübü: 6-10

Beyarmudu Belediyesi - Gönyeli Darts Birliği: 2-14

Güzelyurt Darts Birliği - Diamond Child Darts Derneği: 9-7

Cihangir Spor Kulübü - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü: 5-11