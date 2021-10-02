Minareliköy'de ev yangını!

Minareliköy’de dün Mehmet Erduran’ın evinde, klima iç ünitesindeki kısa devre sonucu çıkan yangın, hasara yol açtı.

Polis bültenine göre, saat 14.00 sıralarında, Minareliköy Yasemin Sokak’ta bulunan Mehmet Erduran’a ait evde klima iç ünitesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle yatak odası ve içindeki eşyalar tamamen, diğer odalar ise kısmen yandı. Foto:Arşiv

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02/10/2021 11:42