Minareliköy'de ev yangını!

Minareliköy’de dün Mehmet Erduran’ın evinde, klima iç ünitesindeki kısa devre sonucu çıkan yangın, hasara yol açtı.

ads ads ads ads
02/10/2021

ads
ads
ads
Minareliköy'de ev yangını!

Minareliköy’de dün Mehmet Erduran’ın evinde, klima iç ünitesindeki kısa devre sonucu çıkan yangın, hasara yol açtı.

Polis bültenine göre, saat 14.00 sıralarında, Minareliköy Yasemin Sokak’ta bulunan Mehmet Erduran’a ait evde klima iç ünitesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle yatak odası ve içindeki eşyalar tamamen, diğer odalar ise kısmen yandı. Foto:Arşiv

02/10/2021 11:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Minareliköy, ev yangını
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.