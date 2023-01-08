Minareliköy'de hırsızlık!

Minareliköy’de, faal durumda olmayan binadan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan H.E ve olayla bağlantısı tespit edilen H.G tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün H.E.(E-36), Minareliköy’de bulunan faal durumda olmayan Rehabilitasyon binasının kapısını hasara uğratarak açıp içeriye girdikten sonra, bina içerisinde muhafaza edilen muhtelif ebatlardaki klima bakır borularını çaldığı sırada, devriye halinde olan polisleri fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı sırada, yaklaşık 4 metre yüksekten zemine atlayarak yaralandı.

H.E. suçüstü tutuklanırken, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.'nin (E-23), daha önce aynı bina içerisinden H.E. tarafından çalınan bakır klima borularını, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 1400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. H.G. de tutuklandı.

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08/01/2023 11:07