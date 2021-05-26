Minareliköy’deki fabrika yangınını 2 kişinin çıkarttığı tespit edildi!

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde 11 Mayıs Çarşamba günü Hatipoğlu Tic.LTD isimli geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Söz konusu fabrikanın bahçesinde üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonlar çıkan yangın sonucu yanarak zarar görmüştü.

Mesele ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu atıkların, B.Y. ve İ.A. tarafından yanıcı madde dökmek suretiyle kasıtlı olarak yakılarak zarara uğratıldığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.

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26/05/2021 21:31