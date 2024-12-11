Minareliköy'deki Şantiyede Kanlı Tartışma: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Minareliköy'de faaliyet gösteren bir inşaat şantiyesinde 10 Aralık 2024 tarihinde saat 11:00 sıralarında yaşanan tartışma kanlı bitti.

Şantiyede çalışan M.S. isimli şahıs kazma ile mesai arkadaşı Uğur Bozkan'ı (43) başından yaraladı. Saldırı sonucu Bozkan'ın kafatasında çatlak oluştu.

Ağır yaralanan Bozkan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada Beyin Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis tarafından başlatılan soruşturmada M.S. (41)'nin olay sonrası yurt dışına çıktığı belirlendi.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.