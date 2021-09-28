Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor

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28/09/2021

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Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor

Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan ve şiddetini artırarak yoluna devam eden Mindulle tayfununun, Japonya'ya doğru ilerlediği açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Filipin Denizi'nde seyreden ve ülkenin en güneyindeki Okinotori-şima Adası'na yönelen Mindulle tayfununa yönelik uyardı.

Okinawa Adası tehlikede

JMA tahminlerine göre, saatte 180 kilometre hızla ilerleyen tayfunun oluşturacağı, boyları 6-8 metrelik dalgaların Okinawa Adası'nı vurması bekleniyor.

Adalar bölgesini iki gün boyunca etkisi altına alacak tayfun, daha sonra kuzeydoğuya ilerleyerek, 1 Ekim'de başkent Tokyo'ya bağlı İzu Adaları'na yaklaşacak.

JMA, Mindulle'nin ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerine sert rüzgarlar, yüksek dalgalar ve şiddetli yağışlar getireceğini aktardı.

28/09/2021 09:01
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TAGS: Mindulle tayfunu, Japonya, haber
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