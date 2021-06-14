Mine Kadıoğlu: Eşim tedaviyi reddetmedi

Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden Cemal Kadıoğlu’nun eşi Mine Kadıoğlu, eşi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Eşinin hayat dolu yaşamayı seven bir insan olduğunu belirten Mine Kadıoğlu, “Asla tedaviyi kabul etmeyecek bir insan değildi. Asılsız söylemlerle ailemin daha fazla üzülmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Mine Kadıoğlu’nun Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklama şöyle:

Çocuklarımla yaşamış olduğumuz acının asla tarifi olamaz. Fakat biz bu acıyla yaşamaya devam etmeye çalışırken çıkan asılsız söylemlere daha fazla kayıtsız kalamadım. Dr. Levent Bey Dr. Şükrü Bey Dr. Raşit beye ve tüm pandemi hastanesi hemşireleri ve çalışanlarına ailece teşekkür ederiz. 43 gün boyunca verdiğimiz mücadelenin sonunda eşimi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyken, eşimin pandemi hastanesine yattığı ilk günlerde tedaviyi reddettiği temizlik görevlilerin ilaçlarını çöpte bulduğuna dair söylemlerin tamamen asılsız olduğunu inanıyoruz. Eğer öyle bir şey olsa doktorların bize bununla ilgili bilgi verip bizden destek isteyeceklerine inanmak istiyoruz. 5 Mayıs tarihinde entübe edilmeden önce içtiği ilaçtan yediği yemek saatine kadar bize kendisi bilgi veriyordu. Eşim hayat dolu yaşamayı seven kendini çocuklarına adamış bir eşti. Asla tedaviyi kabul etmeyecek bir insan değildi. Asılsız söylemlerle ailemin daha fazla üzülmesini istemiyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederiz

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14/06/2021 10:13