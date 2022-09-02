Mine Tugay kaza geçirdi

Bir dönem Medcezir isimli dizide canlandırdığı ‘Ender Serezli’ karakteriyle akıllara kazınan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Şimdi ise Mine Tugay’dan kötü haber geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine gibi dizi projelerinde yer alan oyuncu Mine Tugay, son zamanların konuşulan isimlerinin başında geliyor.

Her yaptığıyla olay olan Tugay bu defa sevenlerini üzen haber ile gündeme geldi.

Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi. Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu.

Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın." dedi. Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

İşte Mine Tugay'ın kazadan sonra yaptığı paylaşım...

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02/09/2022 19:36