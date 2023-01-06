Mine Tugay’ın son hali şaşırttı

Oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı ‘Yalı Çapkını’nın kadrosuna dahil oldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanında 44 yaşındaki Tugay’ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Estetik yaptırdığı konuşulan Tugay’a yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları “Eski hali çok güzeldi”, “Yazık olmuş, çok güzel kadındı”, “Estetiğin dozunda olanı güzel”, “Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?”, “Yüzünü gerdiren gerdirene”, “Botoksu fazla kaçırmış galiba” gibi yorumlar yaptı.

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06/01/2023 08:47