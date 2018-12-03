Mini buz çağı yakında başlayabilir

Bilim insanları okyanus üzerinde keşfettikleri dolaşımın milattan önce 1600 ile 1800 arasından önce yaşanan küçük buz çağındaki gelişmelere benzetti.

Küçük Buz Çağı'nda Baltık Denizi ve Avrupa'daki birçok göl ve nehir donmuştu.

Kuzey Atlantik Meridyenel Devinim Sirkülasyonu (AMOC) Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bir kolu olarak kutuplara sıcak su ve ekvatora doğru da soğuk su akıntısı getirilmesini sağlıyor. Bilim insanları bu dolaşımın olması gerekenden düşük seviyede olduğunu söylüyor.

Yeni araştırmalar da Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki su seviyesinin son 1500 yıl içerisinde en düşük seviyede olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bunun Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasındaki iklim değişikliğine büyük etkisi olduğu görüşünde. Hong Kong Üniversitesi'nden Dr Christelle Not ve Benoit Thibodeau, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki su seviyesindeki azalmanın Grönland'taki buz tabakasının erimesi ve küresel ısınma ile doğrudan bağlantısı olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki düşük akıntının Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasındaki iklim değişikliklerine neden olduğunu hem de Afrika ve Asya'daki muson yağmurlarını etkilediğini düşünüyor.