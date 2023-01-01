'Mini insan beyinlerinin' ışığa verdiği tepki ilk kez gözlemlendi

Canlıların vücutlarındaki çeşitli organların laboratuvarda üretilen ufak modellerine "organoid" adı veriliyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan yeni araştırmada, insanlardan alınan kök hücrelerden üretilen beyin organoidleri farelerin beyin dokusuna yerleştirildi.

Daha sonra bu organoidlerin çevredeki dokularla bağlantı kurarak dış uyaranlara senkronize biçimde tepki verdiği gözlemlendi.

Şimdiye dek bu türden sinyalleri kaydetmek teknolojik kısıtlamalar nedeniyle mümkün olmamıştı. Zira halihazırda insanların beyin dalgaların izlenmesi için kullanılan elektrotlar bu ölçekteki aktiviteleri kaydetmek için fazla büyük kalıyordu.

Şimdiye dek bu türden sinyalleri kaydetmek teknolojik kısıtlamalar nedeniyle mümkün olmamıştı. Zira halihazırda insanların beyin dalgaların izlenmesi için kullanılan elektrotlar bu ölçekteki aktiviteleri kaydetmek için fazla büyük kalıyordu.

Deneylerde farelere beyaz ışıklı görsel uyaranlar sunulurken, beyinlerindeki aktivite de bu elektrotlar sayesinde eş zamanlı olarak gözlemlenebildi.

Bulgular, hem organoidlerin hem de onları çevreleyen beyin dokusunun bu uyaranlara aynı şekilde tepki verdiğini ortaya koydu.

Fare beyinlerine ait kan damarları, insan beynini temsil eden organoidlere doğru genişlemeye başlamış, onlara besin ve enerji sağlar hale gelmişti.

Bu da insan ve fare dokuları arasında implant operasyonundan sonraki üç hafta içinde işlevsel bağlantıların kurulduğu anlamına geliyordu.

Araştırmanın ortak yazarı Madison Wilson, araştırmanın bulguları şöyle özetledi:

Deneylerimiz, görsel uyaranların, organoidlerle çevredeki korteksten gelen tepkilerle eşleşen elektrofizyolojik tepkileri uyandırdığını ortaya koyuyor.

Bu habere tepkiniz:



01/01/2023 15:15