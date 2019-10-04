Minibüste fuhuş yaptıran 2 kişi cezaevine gönderildi

Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyonda iki kadına fuhuş yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 25 Eylül tarihinde Girne’de iki kadını farklı kişiler ile cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, kazanç elde ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soyel, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, telefon kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirten polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesi ile giriş yaptıklarını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların 40 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

04/10/2019 18:21