HABER KIBRIS

Minik 'canavar' asırlar sonra okyanusun ortasında ilk kez görüntülendi!

Bu fotoğrafa dikkatlice bakın! Tüm dünya bu minik 'canavar'ı ilk kez görüyor!

ads
19/07/2018

Minik 'canavar' asırlar sonra okyanusun ortasında ilk kez görüntülendi!

Meksika Körfezi'nde yeni bir köpek balığı türü keşfedildi. "Live Science" internet sayfasında yer alan habere göre, "Zootaxa" dergisinde yayımlanan çalışmada, Floridalı bilim insanları, "Squalus clarke" ya da "Genie's dogfish" adı verilen büyük gözlü yeni bir tür köpek balığı keşfetti.

Çalışmada, Meksika Körfezi ve Atlas Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan, nispeten daha ufak olan yeni türün uzunluğunun 50-70 santimetre olduğu belirtildi.

 

 

Kaynak: Popular Science / AA

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Squalus clarke, Genie’s dogfish, Minik, canavar, Minik ’canavar’, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems