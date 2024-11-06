Minik Erkek Cimnastik Takımından Başarılı Temsiliyet

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, bu kez de Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı’nı Türkiye’ye yarışmaya gönderdi.

İstanbul’da 2 – 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Minik Erkekler Şampiyonası’na katılan KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinde başkanlığı KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi Selman Beber Toprak yaptı. Kafilede antrenörler Hasan Avukat ile Türkay Özata yer aldı.

Tuğra Türe, Aren Çaltıkuşu, Berk Mevlüt, Cesur Alp Korkmaz ve Eren Güler ise Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında yarışan sporcular oldular. Artistik Cimnastik Minik Erkek Takımımız, müsabakalarını sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamladılar.

Tuğra Türe, Aren Çaltıkuşu, Berk Mevlüt, Cesur Alp Korkmaz ve Eren Güler’den oluşan takımımız 324.388 puan alırken, 20 takımda arasında 11. oldular.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, başarılı temsiliyet sonrasında yaptığı açıklamada, “Başta çocuklarımızı olmak üzere antrenörlerimizi ve ailelerimizi tebrik eder, emeği geçen, destek olan herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.