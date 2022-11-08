Minik erkek cimnastikçiler, Türkiye 1. Liginde yarışacak

ads ads ads ads
08/11/2022

ads
Minik erkek cimnastikçiler, Türkiye 1. Liginde yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 11 – 13 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmalarına katılacak.

İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmaları için Cimnastik Federasyonu kafilesi Perşembe sabahı adadan ayrılacak. Antrenörlüğünü Bilgin Diker ve Hasan Avukat’ın yaptığı kafilede Lefkoşa Cimnastik Kulübünden 3, Erbulut Cimnastik Kulübünden ise 2 sporcu bulunuyor.

Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, 1. Etap yarışmasında 324 puan almıştı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig sıralaması, 2. Etap yarışması sonrasında kesinleşecek.

08/11/2022 18:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Minik erkek cimnastikçiler, Türkiye 1. Liginde yarışacak
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.