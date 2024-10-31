Minik erkek cimnastikler, İstanbul’da yarışacaklar

ads ads ads ads
31/10/2024

ads
Minik erkek cimnastikler, İstanbul’da yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, bu kez de Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı’nı Türkiye’ye yarışmaya gönderdi.

İstanbul’da 2 – 3 Kasım tarihlerinde (Cumartesi – Pazar) düzenlenecek olan Türkiye Artistik Cimnastik Minik Erkekler Şampiyonası’na katılacak olan KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi adadan ayrıldı. Kafileyi, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu uğurladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi Selman Beber Toprak’ın kafile başkanlığını yaptığı kafilede antrenörler Hasan Avukat ile Türkay Özata yer alıyor. Tuğra Türe, Aren Çaltıkuşu, Berk Mevlüt, Cesur Alp Korkmaz ve Eren Güler ise Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında yarışacak sporcular oldular.

 

31/10/2024 15:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: cimnastikler, İstanbul
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.