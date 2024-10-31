Minik erkek cimnastikler, İstanbul’da yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, bu kez de Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı’nı Türkiye’ye yarışmaya gönderdi.

İstanbul’da 2 – 3 Kasım tarihlerinde (Cumartesi – Pazar) düzenlenecek olan Türkiye Artistik Cimnastik Minik Erkekler Şampiyonası’na katılacak olan KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi adadan ayrıldı. Kafileyi, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu uğurladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi Selman Beber Toprak’ın kafile başkanlığını yaptığı kafilede antrenörler Hasan Avukat ile Türkay Özata yer alıyor. Tuğra Türe, Aren Çaltıkuşu, Berk Mevlüt, Cesur Alp Korkmaz ve Eren Güler ise Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında yarışacak sporcular oldular.