Minik kedinin imdadına itfaiye yetişti!

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde bulunan dereye yavru bir kedi düştü. Bölgede bulunan bir süpermarketin park yerine araçlarını park eden vatandaşlar minik kedinin sesini duydu.

Duyarlı vatandaşlar kediyi kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekibinin özverili çalışması sonucu minik kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Birçok vatandaş, kedinin kurtarılma anını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Öte yandan, hayvan koruma dernekleri sık sık bu tarz durumlarda kendilerine haber verilmesi yönündeki çağrılarını yineliyor.

26/09/2019 09:38