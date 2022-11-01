Minik kızlardan, cimnastik şov

Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasının ikincisi gerçekleştirilirken, Fatma Nida Toko birinci, Defne Conkbayır ikinci, Mila Kasap ise üçüncü oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekledi.

Cimnastik Federasyonu Türkay Çavuşgil anısına birincisini düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasının ikincisini gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cumartesi günü Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakaları yapıldı. Dr Fazıl Küçük Salonunda gerçekleştirilen 2. etabın sonunda ilk 10 sırada yer alan sporcular, Cimnastik Milli Takımına girme başarısı elde ettiler. Bu sporcular, Kasım ayında Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan müsabakalara katılacaklar.

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Erbulut Cimnastik Derneğinden Fatma Nida Toko’nun birinciliği, Lefkoşa Cimnastik Kulübünden Defne Conkbayır ile Mila Kasap’ın ikinci ve üçüncülüğü elde ettikleri 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasında elde edilen dereceler şöyle oldu:

1.FATMA NİDA TOKO, ERBULUT CD 69.20

2.DEFNE CONKBAYIR, LEFKOŞA CK 68.20

3.MİLA KASAP LEFKOŞA, CK 58.90

4.VARVARA PANKRATOVA, MESARYA YCD 58.60

5.ASLI ASLI, LEFKOŞA CK, 57.80

6.DEFNE ERÖNEN, LEFKOŞA CK 56.60

7.MAYA KÜÇÜKAKÇALI, ERBULUT CD 53.05

8.EVRE AKTOLGA, ERBULUT CD 52.30

9.ELVİN ALTINDAĞ, MESARYA YCD, 51.50.

10.HİRA NUR AYDIN, ADA CD 50.60.

11 ENEJAN ROZYMBAYEVA, ERBULUT CD 50.10.

12.LEMAN GAYİ, MOD CD 48.80.

13.PEMBE KOFALI, ERBULUT CD 48.10.

14.NEFES ŞAKİR, MESARYA YCD 46.80.

15.DİANA ELMURADOVA, ADA CD 46.05.

16.SIR MUTLU, ADA CD 41.90.

17.ERA HOCAOĞLU, ERBULUT CD 41.80.

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01/11/2022 16:43