Minik Leyla'nın giysileri bulundu

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in giysileri bulundu.



Bezirhane Köyü'nde yaşayan bir vatandaşın Aydemir'in cesedinin bulunduğu alanın yaklaşık 300 metre yakınında çocuk giysileri bulması üzerine jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.



Ekiplerce bölgeden alınan giysiler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir, "Kızıma ait bir tayt, bir tişört ve çocuk bezi, olay mahalline 300 metre mesafede bulundu. Köylülerden biri elbiselerden birini görünce bizi aradı. Biz de jandarmaya haber verdik. Jandarma AFAD ile geldi, arama yapmaya başladılar. Sonra arama neticesinde ayrı ayrı yerlerde kızımın elbiselerini bulup Adli Tıp Kurumu'na götürdüler" dedi.



Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in cesedi arama kurtarma çalışmalarının 18'inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuştu.