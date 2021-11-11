Minik Meryem Ceren’e otopsi yapıldı

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11/11/2021

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Minik Meryem Ceren’e otopsi yapıldı

Covid-19 nedeni ile dün Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde hayatını kaybeden  8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’ya otopsi yapıldı.

Meryem Ceren Kırma’nın ilk belirlenen otopsi sonucuna göre, tedaviye bağlı bir hata, doktor hatası veya ihmal bulunmadığı belirtildi.

Meryem Ceren Kırma’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için bugün yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Kırma’dan ileri tetkikler için alınan numuneler, Türkiye’ye gönderilecek.

Otopsiyi gerçekleştiren Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in rapor hazırlayarak bakanlığa detaylı bilgi sunacağı öğrenildi.

11/11/2021 14:58
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TAGS: Meryem Ceren Kırma  , otopsi, idris deniz
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