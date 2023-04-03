Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Haber Kıbrıs-Özel

Alayköy İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Lefkoşa İtfaiye Şubesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

İtfaiyeciler tarafından öğrencilere yangınlarla ilgili pratik bilgiler verildikten sonra, olası bir yangın anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Minik öğrenciler itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi sahibi de oldu.

Öğrencilere yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili olarak bilgiler verildi. Öğrenciler, itfaiye araç gereçlerine yoğun ilgi gösterdi.

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03/04/2023 17:38