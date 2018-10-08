Minik öğrencileri Lefkoşa’yı gezdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin özel eğitim merkezleriyle ortak projeleri kapsamında Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Lefkoşa’yı gezdi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ziyaretleri çerçevesinde gezi treniyle Lefkoşa turu atıp, tarihi Büyük Han’ı ve Asmaaltı yayalaştırılmış bölgeyi gezdiler.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı da ziyaret edip sevimli dostlarla da vakit geçiren çocuklar, LTB Engelsiz Dans Okulu’na giderek hem çalışmalar hakkında bilgi aldı, hem de dans okulu eğitmeni Derviş Zeybek’in yürüttüğü çalışmalara katıldı.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklar öğlen yemeğinde de LTB Paylaşım Mutfağı’na misafir oldular.