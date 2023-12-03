Minik Peral hayatını kaybetti

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03/12/2023

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Minik Peral hayatını kaybetti


Lefke Türk Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Serdinç Coşkun'un kızı Peral Coşkun hayatını kaybetti.

Minik Peral'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Lefke Türk Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Camia olarak, yönetim kurulu üyemiz değerli Serdinç Coşkun’un sevgili kızı Peralımızın vefatının üzüntüsünü yaşamaktayız. Peral kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânı cennet olsun. Yaslı ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

03/12/2023 21:10
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TAGS: Minik Peral hayatını kaybetti
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