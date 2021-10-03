Minik Raketlerde Şampiyon Belli Oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Gecce Restoran Minikler Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Minik raketlerin oldukça çekişmeli ve zevkli mücadeleler ortaya koyduğu karşılaşmalar sonrasında Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Turnuva sonucunda oluşan puan durumu ise şöyle;

Gecce Restoran Minikler Ligi Puan Durumu # Takım O G M P 1. BMTAD 6 6 0 12 2. Karşıyaka 6 4 2 10 3. ARUCAD Anka SD 6 2 4 8 4. GAÜ 6 0 6 6

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda önümüzdeki hafta Gecce Restorant Ferdi Minikler Turnuvası gerçekleştirilecek.

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03/10/2021 17:22