Minik Sporculara Gelişim Ligi organizasyonu düzenleniyor

Badminton Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Minik Sporculara Gelişim Ligi organizasyonu düzenleyecek.

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27/10/2021

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Minik Sporculara Gelişim Ligi organizasyonu düzenleniyor

Badminton Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Minik Sporculara Gelişim Ligi organizasyonu düzenleyecek. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00 da başlayacak olan organizasyon YDK spor salonunda düzenlenecek. 9 takımın katılacağı Minikler Gelişim Liginin, sporcuların tecrübe kazanmaları açısından çok önemli olduğunu belirten Federasyon Başkanı Fırat Deniz, organizasyona katılacak tüm takımlara ve minik sporculara başarılar diledi.

27/10/2021 10:05
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TAGS: Badminton Federasyonu
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