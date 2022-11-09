Minik sporculardan masa tenisine ilgi

U11 ve U13 kategorilerine yeni kayıtlar alınırken, minik sporcular turnuvalarda boy gösteriyor.

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09/11/2022

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Minik sporculardan masa tenisine ilgi

Ülkemizde genç neslin masa tenisine olan ilgisi günden güne artmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarını aralıksız her Cumartesi federasyon salonda gerçekleştirirken, yeni yüzlerin turnuvalarda boy göstermesi ülke sporunun geleceği açısından sevindirici bulunuyor.

Özellikle U11 ve U13 kategorilerine yeni kayıtlar alınırken, minik sporcular turnuvalarda boy gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen U11 ferdi klasman turnuvasında yaşları 5 ile 6 arasında değişen sporcuların mücadele etmesi gelecek adına hem camiayı umutlandırdı hem de izleyicilere güzel anlar yaşattı.

 

09/11/2022 09:41
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TAGS: minik sporcu, turnuva, Kuzey Kıbrıs, Masa Tenisi Federasyonu,
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